    Mayilaa - Eine Newton Cinema Produktion - kündigt Weltpremiere auf dem 55. Internationalen Filmfestival Rotterdam (IFFR) an

    ROTTERDAM, Niederlande, Januar 29, 2026 /PRNewswire/ -- Newton Cinema gibt bekannt, dass sein Spielfilm Mayilaa offiziell für die Sektion Bright Future auf dem International Film Festival Rotterdam (IFFR) ausgewählt wurde. Die Auswahl unterstreicht den Schwerpunkt des Festivals, neue Stimmen aus aller Welt zu entdecken.

    Unter der Regie von Semmalar Annam erforscht Mayilaa das Leben und die Erfahrungen berufstätiger Frauen und schildert ihre Herausforderungen und Perspektiven mit Klarheit.

    Filmemacher Pa. Ranjith, der den Film präsentiert, sagte: "'Mayilaa' fängt die Realitäten und die innere Welt der arbeitenden Frauen ein. Mit einer ehrlichen Filmsprache schildert Semmalar Annam die Welt einer Frau mit natürlichen Nuancen. Die Schauspieler Melody und Sudar zeigen starke Leistungen. Mayilaa' hat mich wie ein Gedicht tief bewegt."

    Ausgehend von dieser Darstellung zeigt Mayilaa , wie das Erzählen von Geschichten alltägliche Erfahrungen widerspiegeln und unterrepräsentierte Perspektiven aufzeigen kann. Der Film unterstreicht die Bedeutung origineller Stimmen und eines sozial bewussten Kinos und steht im Einklang mit der Mission von Newton Cinema, Filmemacher zu unterstützen, deren Arbeit das Publikum über den lokalen Kontext hinaus anspricht.

    "Mayilaa ist ein inhaltsorientierter Film, der die Erfahrungen und die Widerstandsfähigkeit von Frauen durch die Erzählungen von Semmalar Annam einfängt. Die Unterstützung von originellen Stimmen und gesellschaftlich relevantem Kino steht im Mittelpunkt der Vision von Newton Cinema, und die Auswahl des Films beim IFFR ist ermutigend", sagt Anto Chittilappilly, Gründer und CEO von Newton Cinema.

    Zu den Darstellern und dem Team des Films gehören Melody, Sudar, Vinoth Janakiraman für die Kamera, A. Sreekar Prasad für den Schnitt und Anand Krishnamoorthi für das Sounddesign, die alle zu dem eindringlichen Erlebnis des Films beitragen.

    Mayilaa befasst sich mit Themen, die für alle Kulturen und Gemeinschaften relevant sind, und gewährt Einblicke in ein Leben, das oft ungesehen bleibt. Der Film spiegelt die Vision des Regisseurs und den kollaborativen Ansatz der Produktionsfirma wider und zeigt, dass charakterorientierte Geschichten beim internationalen Publikum Anklang finden können.

    Mit Mayilaa unterstützt Newton Cinema weiterhin Filme, die gesellschaftlich relevant sind, und fördert Filmemacher, die eine größere Sichtbarkeit ihrer Arbeit anstreben.

    Über Newton Cinema
    Newton Cinema ist ein internationales Produktionshaus, das sinnvolle Geschichten erzählt. Es konzentriert sich auf aufstrebende Filmemacher und produziert Filme, die globale Verbindungen herstellen und gleichzeitig lokale Realitäten widerspiegeln.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.newtoncinema.com@Newton_Cinema  (Instagram), @Newtoncinema (Twitter) und  Newton Cinema (Facebook) 

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2871820/Newton_Cinema.mp4
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871819/Newton_Cinema.jpg

