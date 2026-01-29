    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

    • JPMorgan belässt SAP auf "Overweight" mit 290 Euro.
    • Ausblick für Barmittelzufluss 2026 über Konsens.
    • Cloud-Auftragsbestand enttäuscht Analysten.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,39 % und einem Kurs von 179 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 214,60 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +50,62 %/+78,51 % bedeutet.


