JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro
- JPMorgan belässt SAP auf "Overweight" mit 290 Euro.
- Ausblick für Barmittelzufluss 2026 über Konsens.
- Cloud-Auftragsbestand enttäuscht Analysten.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,39 % und einem Kurs von 179 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 214,60 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +50,62 %/+78,51 % bedeutet.
Meine Position in SAP ist nach wie vor aktiv.
Und wenn beides ginge?! Verlangsamtes Wachstum und Umsatz und Gewinnanstieg?
SAP steht vor den Zahlen die am Donnerstag erwartet werden. Kurz vorher machen einige Analysten schlechte Luft und senken ihre Kursziele für SAP, sie erwarten ein verlangsamtes Wachstum vor allem in den USA und Schwierigkeiten im Cloudbereich. Auf der anderen Seite erwarten andere Analysten einen Umsatz- und Gewinnanstieg.
Wer richtig liegt wird spätestens am Donnerstag feststehen. Meine Erwartungen an den Kurs könnt ihr in den Bildern sehen. Ich gehe von einer fortgeführten Korrektur innerhalb der Welle C aus, die diesen unter das 618er Fibonacci tragen wird, bis in den Bereich der 150€-120€. Bis hierhin gibt es natürlich noch starke Unterstützungen zu durchbrechen die sich im Bereich 180€ und 160€ befinden.
Bereits vor etwa 5 Monaten ging ich von einer fortlaufenden Korrektur bis mindestens in den Bereich der 180€-160€ aus. Wie gewohnt werde ich die ersten Käufe im Bereich des 618er Fibonacci bei 160€-150€ im Musterdepot ausführen, um eine erste Position aufzubauen und dann ggf. verbilligen im Bereich der Unterkante der Zielzone bei 120€.
Sollten die Zahlen von SAP überraschend gut sein, besteht durchaus die realistische Möglichkeit eine Trendwende und dem Ende der C.
Wie immer bleibt es jedem selbst überlassen was er tut und lässt, ich teile bloß wie ich an die Sache rangehe.