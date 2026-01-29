JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,39 % und einem Kurs von 179 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -11,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,83 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 214,60 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +50,62 %/+78,51 % bedeutet.