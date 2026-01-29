Rekordergebnisse und positive operative Cashflows für das gesamte Geschäftsjahr

29. Januar 2026: Das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“) freut sich, Rekordergebnisse für das Dezemberquartal 2025 bekannt zu geben.

WICHTIGE HIGHLIGHTS

- Rekord-Quartalszahlungseingänge in der Unternehmensgeschichte von ca. 8,8 Mio. $, 19 % Wachstum gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

- Rekord-Wachstumsdynamik mit 27 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Zahlungseingänge gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- Rekord-Zahlungseingänge mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) ca. 24 % über rund 7 Jahre.

- Zweistelliges organisches Wachstum.

- Positiver operativer Cashflow von 232.000 $ für das Kalenderjahr.

- Über 90 % wiederkehrende Umsätze.

- Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen, wodurch zusätzliche Exposition gegenüber den boomenden Aussichten des Goldsektors geschaffen wurde.

- Einführung von Produkten zur Wasseraufbereitung im Inland wird fortgesetzt, wobei der Prozess zur Erlangung der australischen Watermark-Zertifizierung voranschreitet.

- Ausblick auf ein Rekord-Kalenderjahr 2026.

Rekordergebnisse mit margenstarken wiederkehrenden Umsätzen

De.mem freut sich, Rekordergebnisse bei den Zahlungseingängen, Wachstumsraten und der Wachstumsdynamik sowie einen positiven operativen Cashflow für das Gesamtjahr zu berichten, da das Unternehmen seine Vision und Strategie erfolgreich umsetzt.

Die Vision des Unternehmens ist es, der führende internationale Anbieter dezentraler Wasseraufbereitungslösungen für industrielle und private Kunden zu sein und das Umsatzwachstum durch margenstarke wiederkehrende Umsätze voranzutreiben.

Für industrielle Kunden mit mehreren Standorten bietet De.mem eine „One-Stop-Shop“-Lösung aus hochwertigen Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen an und generiert margenstarke wiederkehrende Umsätze aus seinen Geschäftsbereichen Dienstleistungen und Spezialchemikalien.