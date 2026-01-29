    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Umsatzwachstum

    Sanofi plant Aktienrückkäufe in Höhe von 1.000.000.000 Euro

    Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi teilt am Donnerstag mit, dass er für 2026 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet.

    • Sanofi erwartet 2026 hohes Umsatzwachstum.
    • Dupixent und neue Medikamente treiben Wachstum an.
    • Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro geplant.
    Foto: Martin Joppen / Sanofi

    Grundlage für dieses Wachstum sind die starke Nachfrage nach dem Blockbuster-Asthmamedikament Dupixent sowie einige neuere Arzneimittel.

    Das Unternehmen erklärt zudem, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft in diesem Jahr etwas schneller als der Umsatz wachsen soll, und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro an. Im Jahr 2025 hatte Sanofi bereits ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro abgeschlossen.

    Sanofis Finanzvorstand François-Xavier Roger sagt, dass Dupixent sowie die Beiträge kürzlich eingeführter Medikamente – darunter das Mittel gegen seltene Blutkrankheiten Wayrilz – weiter wachsen würden. Die Impfstoffumsätze dürften hingegen im Jahresverlauf leicht rückläufig sein, unter anderem aufgrund politischer Veränderungen in den USA.

    Sanofi arbeitet daran, neue Produkte zur Umsatzsteigerung zu entwickeln, da Dupixent im Jahr 2031 seinen Patentschutz verliert, und hat Pläne vorgestellt, aktiver im Bereich Fusionen und Übernahmen zu werden. Sanofi werde die Umsatzeffekte des Patentablaufs von Dupixent nicht vollständig abfedern können, so das Unternehmen.

    Die größte Akquisition im Jahr 2025 war die Übernahme von Blueprint Medicines für 9,5 Milliarden US-Dollar, wodurch Sanofi das bereits zugelassene Medikament Ayvakit gegen eine seltene Blutkrankheit in sein Portfolio aufnahm, das Blockbuster-Umsätze erzielen soll.

    Im vergangenen Jahr hatte Sanofi außerdem im Dezember die Übernahme des Impfstoffherstellers Dynavax Technologies für 2,2 Milliarden US-Dollar vereinbart und im Juli die Akquisition des britischen, privaten Impfstoffentwicklers Vicebio für 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

    Im vierten Quartal belief sich das operative Ergebnis des Kerngeschäfts auf 2,34 Milliarden Euro, verglichen mit einem von Analysten im Durchschnitt erwarteten Wert von 2,37 Milliarden Euro laut einer unternehmensseitigen Umfrage.

    Die Quartalsumsätze von Dupixent, das Sanofi gemeinsam mit dem Partner Regeneron vertreibt, lagen bei 4,25 Milliarden Euro. Analysten hatten im Durchschnitt 4,05 Milliarden Euro erwartet.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 77,50EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
