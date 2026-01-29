Sanofi plant Aktienrückkäufe in Höhe von 1.000.000.000 Euro

Das Unternehmen erklärt zudem, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft in diesem Jahr etwas schneller als der Umsatz wachsen soll, und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro an. Im Jahr 2025 hatte Sanofi bereits ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro abgeschlossen.

Grundlage für dieses Wachstum sind die starke Nachfrage nach dem Blockbuster-Asthmamedikament Dupixent sowie einige neuere Arzneimittel.

Sanofis Finanzvorstand François-Xavier Roger sagt, dass Dupixent sowie die Beiträge kürzlich eingeführter Medikamente – darunter das Mittel gegen seltene Blutkrankheiten Wayrilz – weiter wachsen würden. Die Impfstoffumsätze dürften hingegen im Jahresverlauf leicht rückläufig sein, unter anderem aufgrund politischer Veränderungen in den USA.

Sanofi arbeitet daran, neue Produkte zur Umsatzsteigerung zu entwickeln, da Dupixent im Jahr 2031 seinen Patentschutz verliert, und hat Pläne vorgestellt, aktiver im Bereich Fusionen und Übernahmen zu werden. Sanofi werde die Umsatzeffekte des Patentablaufs von Dupixent nicht vollständig abfedern können, so das Unternehmen.

Die größte Akquisition im Jahr 2025 war die Übernahme von Blueprint Medicines für 9,5 Milliarden US-Dollar, wodurch Sanofi das bereits zugelassene Medikament Ayvakit gegen eine seltene Blutkrankheit in sein Portfolio aufnahm, das Blockbuster-Umsätze erzielen soll.

Im vergangenen Jahr hatte Sanofi außerdem im Dezember die Übernahme des Impfstoffherstellers Dynavax Technologies für 2,2 Milliarden US-Dollar vereinbart und im Juli die Akquisition des britischen, privaten Impfstoffentwicklers Vicebio für 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Im vierten Quartal belief sich das operative Ergebnis des Kerngeschäfts auf 2,34 Milliarden Euro, verglichen mit einem von Analysten im Durchschnitt erwarteten Wert von 2,37 Milliarden Euro laut einer unternehmensseitigen Umfrage.

Die Quartalsumsätze von Dupixent, das Sanofi gemeinsam mit dem Partner Regeneron vertreibt, lagen bei 4,25 Milliarden Euro. Analysten hatten im Durchschnitt 4,05 Milliarden Euro erwartet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

