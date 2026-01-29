HMS Bergbau AG: Jetzt startet Kohleproduktion in Botswana – Wichtiger Meilenstein
Mit dem Einstieg in Botswanas Kohlesektor stärkt die HMS Bergbau AG ihre internationale Präsenz und sichert sich Zugang zu bedeutenden Ressourcen und Wachstumspotenzial.
- HMS Bergbau AG hat erfolgreich 51 % der Anteile an Maatla Resources in Botswana übernommen.
- Die Kohlemine in Botswana hat bereits mit der Produktion von hochenergetischer Exportkohle begonnen.
- Die Mine verfügt über bestätigte Kohle-Ressourcen von mehr als 94 Millionen Tonnen und eine Fläche von rund 45 km².
- Geplant ist eine jährliche Produktion von 1,2 Millionen Tonnen metallurgischer Kohle, mit einer möglichen Erweiterung auf bis zu 3,6 Millionen Tonnen.
- HMS Bergbau hat eine exklusive Vermarktungsvereinbarung für 100 % der produzierten Kohle und erwartet positive Umsatz- und Ergebnisbeiträge bereits im Jahr 2026.
- Botswana wird als stabiler Standort mit guter Infrastruktur und wirtschaftlicher Lage beschrieben, was die Nachfrage nach Kohle unterstützt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.
Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im
Plus.
+0,22 %
-2,58 %
-2,99 %
-12,69 %
+332,38 %
