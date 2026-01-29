    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHMS Bergbau AktievorwärtsNachrichten zu HMS Bergbau
    HMS Bergbau AG: Jetzt startet Kohleproduktion in Botswana – Wichtiger Meilenstein

    Mit dem Einstieg in Botswanas Kohlesektor stärkt die HMS Bergbau AG ihre internationale Präsenz und sichert sich Zugang zu bedeutenden Ressourcen und Wachstumspotenzial.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • HMS Bergbau AG hat erfolgreich 51 % der Anteile an Maatla Resources in Botswana übernommen.
    • Die Kohlemine in Botswana hat bereits mit der Produktion von hochenergetischer Exportkohle begonnen.
    • Die Mine verfügt über bestätigte Kohle-Ressourcen von mehr als 94 Millionen Tonnen und eine Fläche von rund 45 km².
    • Geplant ist eine jährliche Produktion von 1,2 Millionen Tonnen metallurgischer Kohle, mit einer möglichen Erweiterung auf bis zu 3,6 Millionen Tonnen.
    • HMS Bergbau hat eine exklusive Vermarktungsvereinbarung für 100 % der produzierten Kohle und erwartet positive Umsatz- und Ergebnisbeiträge bereits im Jahr 2026.
    • Botswana wird als stabiler Standort mit guter Infrastruktur und wirtschaftlicher Lage beschrieben, was die Nachfrage nach Kohle unterstützt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,22 % im Plus.


