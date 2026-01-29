Deutsche Bank und Tochter DWS nach Zahlen vorbörslich gefragt

Die Papiere des größten deutschen Kreditinstituts stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 0,9 Prozent auf 33,17 Euro zu. Am Mittwoch waren sie wegen Ermittlungen gegen Verantwortliche und Mitarbeiter der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche um rund 2 Prozent gefallen. Die DWS-Anteilsscheine verteuerten sich am Donnerstag auf Tradegate um 6,3 Prozent auf 60,95 Euro und damit auf ein Rekordniveau.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS haben am Donnerstag vorbörslich von guten Zahlen und positiven Aussichten profitiert.

Die Deutsche Bank verzeichnete 2025 ein Vorsteuerergebnis von 9,7 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Damit erreichte das Geldhaus nicht nur sein Renditeziel, sondern übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Die Anteilseigner können sich nun auf eine Dividende von einem Euro freuen, rund anderthalbmal so viel wie im Vorjahr. Zudem stellte das Institut weitere Aktienrückkäufe in Aussicht.

Auch die DWS übertraf 2025 ihre Ziele und legte die Latte für die kommenden Jahre jetzt höher. Zudem sollen die Aktionäre im Jahr 2027 eine Sonderdividende erhalten./edh/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 32,22 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,58 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,64 %/+24,28 % bedeutet.



