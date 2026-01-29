    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Umstieg auf Bahn und Auto - Inlandsflüge holen nicht auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Innerdeutscher Flugverkehr 2025: 11,9 Mio. Passagiere.
    • Immer noch 48,3% weniger als 2019 vor Corona.
    • Bahn und Online-Konferenzen ersetzen Flüge zunehmend.
    Foto: Boris Roessler - dpa

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der innerdeutsche Flugverkehr hat sich auch im Jahr 2025 nicht vom Corona-Schock erholt. Auf innerdeutschen Flügen waren an den größeren Flughäfen 11,9 Millionen Passagiere unterwegs, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber immer noch fast die Hälfte weniger (minus 48,3 Prozent) als im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie.

    Im Flugverkehr mit dem Ausland lag die Passagierzahl nach einem erneuten Anstieg nur noch 4,1 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. 195,3 Millionen bedeuten eine Steigerung um 4,1 Prozent vom Vorjahr.

    Bahn und Online als Ersatz

    Innerdeutsche Flüge stehen wegen des hohen Kerosinverbrauchs auf kurzen Strecken in der Kritik. Nach dem pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 haben die Fluggesellschaften viele Verbindungen vor allem abseits der Drehkreuze Frankfurt und München eingestellt. Unternehmen und Verbände klagen über hohe Kostenbelastungen durch staatlich verursachte Gebühren und Steuern. Gerade Geschäftskunden sind auf Bahn und Auto ausgewichen oder nutzen Online-Konferenzen.

    Zusammengenommen ergibt sich für das vergangene Jahr eine Fluggastzahl von 207,2 Millionen, im Vergleich zu 2024 ein Zuwachs von 3,9 Prozent. Gezählt wurden Ein- und Aussteiger ohne Transit an 22 Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150.000 Passagieren im Vorjahr. Im Inlandsverkehr werden ausschließlich abfliegende Fluggäste berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden./ceb/DP/zb

    Deutsche Lufthansa

    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 8,73 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,49 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -20,80 %/-9,48 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
