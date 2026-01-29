Kingman schließt Magnetfeldmessung mittels Drohne ab und treibt das Genehmigungsverfahren für Bohrungen auf dem Projekt Mohave voran

Vancouver, British Columbia – 29. JANUAR 2026 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Zusammenhang mit dem Abschluss einer hochauflösenden drohnengestützten Magnetfeldvermessung bekannt zu geben, dass es beim Bureau of Land Management („BLM“) eine „Notice of Intent to Conduct Exploration“ für das Phase-III-Bohrprogramm in seinem hochgradigen Gold- und Silberprojekt Mohave in Arizona eingereicht hat.

Seit dem Abschluss seiner überzeichneten Finanzierung Ende 2025 beschleunigt das Unternehmen gezielte technische Arbeiten, um sein geologisches und strukturelles Verständnis im Vorfeld der Genehmigungen und Bohrungen in seinem Vorzeigeprojekt, einschließlich der historischen Mine Rosebud, zu verbessern.

Geophysikalische Untersuchung abgeschlossen

Das Unternehmen führte eine hochauflösende Magnetfeldmessung mittels Drohne durch, die auf die Unterstützung der Bohrplanung in überdeckten Bereichen und die strukturelle Vorerkundung des gesamten Konzessionsgebiets ausgelegt war. Die Messung umfasste ca. 305 Profilkilometer, die mit einem Linienabstand von 30 Metern in einer Höhe von ca. 25 Metern über dem Boden (AGL) überflogen wurden. Die Daten wurden mit einem hochempfindlichen Kalium-Magnetometer erfasst und mithilfe eines bodengestützten Magnetometers auf tageszeitliche Schwankungen korrigiert. Die Verarbeitungsergebnisse umfassen standardmäßige magnetische Produkte wie die magnetische Totalintensität (TMI), die auf den Pol reduzierte Intensität (RTP) und Ableitungskarten einschließlich der ersten vertikalen Ableitung (1VD), des analytischen Signals und der Neigungsableitung. Der Datensatz wurde zur Weiterverarbeitung bereitgestellt, einschließlich einer dreidimensionalen magnetischen Inversion.

Abbildungen 1 & 2: Karte der auf den Pol reduzierten (RTP) magnetischen Intensität; erste vertikale Ableitung (1VD) der RTP-Magnetik-Daten

Simon Studer, Interim CEO, President und Direktor, erklärte dazu wie folgt: „Das unmittelbare Ziel der Magnetfeldmessung war es, die Bohrstandorte für die Genehmigungen zu bestätigen und festzulegen. Die Schätzungen der Tiefe magnetischer Quellen zeigen, dass die magnetischen Merkmale nach Nordwesten hin rasch an Tiefe zunehmen, während sie nach Südosten hin relativ flach bleiben; somit ist der Südosten das effizienteste erste Zielgebiet für Step-out-Bohrungen. Sobald die magnetische Inversion abgeschlossen ist, werden wir gemeinsam mit dem Geophysiker die endgültigen Bohrorientierungen von den genehmigten Bohrplattformen aus festlegen.“