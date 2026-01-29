New Earth Resources wird Mitglied des Critical Minerals Institute

Vancouver, British Columbia / 29. Januar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Mitgliedschaft im Critical Minerals Institute (CMI) bekannt zu geben, einer globalen Organisation, die Wissen, Zusammenarbeit und Chancen im Bereich der kritischen Mineralien fördert.

Die Mission des Critical Minerals Institute besteht darin, Unternehmen, Regierungen und Interessenvertretern Einblicke in die strategische Bedeutung, Nachhaltigkeit und den Wert kritischer Mineralien zu vermitteln – Materialien, die für technologische Innovationen und die industrielle Entwicklung unerlässlich sind. Das CMI verbindet durch Bildungsprogramme, Masterclasses, den wöchentlichen Critical Minerals Report und professionelle Networking-Veranstaltungen Branchenführer, Investoren und Experten, um sie dabei zu unterstützen, sich auf einem sich schnell entwickelnden globalen Markt zurechtzufinden.

Die Mitgliedschaft im CMI verschafft New Earth Zugang zu einem globalen Netzwerk von Branchenexperten, Investoren und potenziellen Partnern. Durch dieses Engagement bleibt das Unternehmen über neue Trends, regulatorische Entwicklungen und innovative Technologien auf dem Laufenden, während gleichzeitig seine strategische Bewertung von Chancen im Bereich der kritischen Mineralien unterstützt wird.

„Der Beitritt zum Critical Minerals Institute hebt das Engagement von New Earth hervor, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten und sich über Entwicklungen auf dem Markt für kritische Mineralien auf dem Laufenden zu halten“, sagte Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources Corp. „Die durch CMI verfügbaren Erkenntnisse, Verbindungen und Ressourcen sollten unsere Explorationsinitiativen unterstützen und unsere strategische Entscheidungsfindung verbessern.“

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.