    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGraham Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Graham Holdings
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pride This Way"-Vodcast öffnet die Türen zum größten Kiki der Welt

    Pride This Way-Vodcast öffnet die Türen zum größten Kiki der Welt
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Die britische Pride-Ikone Soraya zeigt queere Freude und Widerstandskraft weit über den Regenbogen hinaus

    LONDON, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pillars of Change Media kündigt offiziell den Start von Pride This Way an, einem eindringlichen Reise- und Kulturpodcast, der als maßgebliches Plus für Weltreisende konzipiert ist. Pride This Way wird von der britischen Pride-Ikone Soraya Vivian moderiert und ist der erste weltweite Pride-Videocast bzw. -Podcast, der auf Sorayas jahrelangem VIP-Zugang basiert. Die Show hat es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl das Glitzern als auch die Härte zu zeigen - sie dokumentiert, was Pride seine Gemeinschaft kostet, und serviert gleichzeitig clubtaugliche Freude, Backstage-Tee und ungefilterte Momente aus aller Welt.

    Pillars of Change Media (POC) is a purpose-driven content studio where storytelling meets systemic action.

    Vom Pilotfilm in Sorayas Heimatstadt Yorkshire bis zum Höhepunkt der Staffel 2026, der Winter Pride in Maspalomas, fängt Pride This Way die einzigartige Frequenz der LGBTQ+-Bewegung ein. Produziert in Zusammenarbeit mit Jack Horlock von der britischen Agentur Horlock House, Ltd, fühlt sich jede Episode wie ein flüssiges DJ-Set an, das von einer Ikone mit der Energie der Hauptfigur aufgelegt wird, die jeden kennt - und die hochoktanige Freude mit rohem Geschichtenerzählen mischt.

    "Mit Pride This Way gehen wir viel weiter als nur Paraden", sagt Soraya. "Sie werden die Familie, die Geschichte und die schiere Kraft, die uns verbindet, kennenlernen. Jede Folge wirft einen nicht nur in den Lärm und die Farben, sondern zeigt auch das Herz hinter all dem Glitzer."

    Die Saison 2026 von Pride This Way bietet ein intensives Programm mit weltweiten Ausstrahlungen (Änderungen vorbehalten):

    • USA: Miami Beach, Houston, Provincetown, Los Angeles, New York City, Orlando, Atlanta und Las Vegas.
    • Großbritannien: London, Birmingham, York, Blackpool, Leeds und Manchester.
    • Europa und darüber hinaus: Genf, Ibiza, Madrid, Berlin, Amsterdam, Reykjavik und Maspalomas.

    "Ich habe Horlock House gegründet, um Marken, Talente und Festivals zusammenzubringen, die die LGBTQ+-Gemeinschaft aktiv unterstützen und feiern", so Horlock. "Wir sind der Authentizität und der Förderung eines positiven Bewusstseins verpflichtet. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser globales Engagement auszuweiten, indem wir eindringliches Storytelling in konkrete Unterstützung für alle Gemeinschaften umsetzen.

    "Diese Show ist eine direkte Übertragung aus dem Herzen der globalen Szene", sagte Mandy Goldberg, Pride This Way Produzentin, die zuvor für die Washington Post, MediaCom und The Economist gearbeitet hat. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Türen zu inklusiven Festen zu öffnen und die Art von Sichtbarkeit zu ermöglichen, die die Sichtweise der Menschen auf die Welt verändert.

    ÜBER PILLARS OF CHANGE MEDIA
    Durch die Integration von Philanthropie in sein Geschäftsmodell verwandelt POC das Engagement des Publikums in wichtige Ressourcen für die Gemeinschaften und Organisationen, die im Zentrum sozialer Bewegungen stehen. Entdecken Sie mehr unter PillarsOfChange.com.

    ÜBER HORLOCK HOUSE
    Unter der Leitung des Kulturbotschafters Jack Horlock baut das im Vereinigten Königreich ansässige Horlock House starke Pride-Partnerschaften auf, die Marken, die sich für ein authentisches Engagement einsetzen, mit LGBTQ+-Künstlern und -Gemeinschaften in ganz Europa zusammenbringen. Durch die Zusammenarbeit mit Coca-Cola, Heineken, L'Oréal, BMW, Neutrogena, Unilever und Jean Paul Gaultier verbindet Horlock House Marken mit Pride-Events auf sinnvolle Weise, um Zweck und Gewinn in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter HorlockHouse.com.

    Medienkontakt: tmrmedia@pillarsofchangemedia.com

    Pride This Way Hosted by Soraya

     

    Soraya Vivian, is the host of Pride This Way and an LGBTQ+ vocalist and Pride advocate, known for her powerful performances and advocacy work in the LGBTQ+ community.

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870933/Pillars_of_Change_Media_Logo.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870932/Pride_This_Way_Hosted_by_Soraya_Logo.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870934/Pillars_of_Change_Media___Soraya_Vivian___Host.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pride-this-way-vodcast-offnet-die-turen-zum-groWten-kiki-der-welt-302672435.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pride This Way"-Vodcast öffnet die Türen zum größten Kiki der Welt Die britische Pride-Ikone Soraya zeigt queere Freude und Widerstandskraft weit über den Regenbogen hinaus LONDON, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ - Pillars of Change Media kündigt offiziell den Start von Pride This Way an, einem eindringlichen Reise- …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     