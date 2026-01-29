JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1300 auf 1515 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Geschäftsbericht des Chipausrüsters habe den mehrjährigen Aufschwung bestätigt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es sei noch viel zu früh, den Höhepunkt auszurufen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,30 % und einem Kurs von 1.242EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1515

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



