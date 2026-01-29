RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe von einer starken Geschäftsentwicklung im Bereich Vermögensverwaltung profitiert, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe das Management die Kosten unter Kontrolle gehalten und Kreditausfälle seinen durch Entlastungen positiv beeinflusst worden. Die Entwicklung im Schlussviertel 2025 sowie der Ausblick seien konsistent mit den Aussagen während des Kapitalmarkttages und lägen nahe an den Konsensschätzungen./ck/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 32,19EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



