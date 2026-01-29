RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwareriese habe in einem soliden Quartal die Prognosen übertroffen, die vorab noch gestiegenen Erwartungen aber nicht ganz erfüllt, schrieb Rishi Jaluria in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Daher habe die Aktie negativ auf die nachbörslich veröffentlichten Resultate reagiert. Das robuste Wachstum der Cloud-Sparte Azure entspreche indes den Erwartungen, und die operative Disziplin sowie Effizienzgewinne hülfen, die höheren KI-Investitionen zu kompensieren. Deren Monetarisierung nehme zudem Fahrt auf, weshalb er für Wachstum und Margen Luft nach oben sehe. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,00 % und einem Kurs von 379,5EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Rishi Jaluria

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 640

Kursziel alt: 640

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



