    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    Vermögenswerte von 22 Mrd. USD

    469 Aufrufe 469 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach US-Sanktionen gegen Öl-Giganten: Lukoil verkauft Milliardenvermögen

    Carlyle soll die Milliardenportfolios von Lukoil übernehmen, allerdings muss die US-Regierung dem noch zustimmen. Was steckt hinter dem Verkauf von Lukoils globalen Vermögenswerten?

    Für Sie zusammengefasst
    • Carlyle plant Kauf von Lukoils Auslandvermögen.
    • Zustimmung der US-Regierung ist erforderlich.
    • Lukoil unterliegt US-Sanktionen seit Oktober 2022.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Vermögenswerte von 22 Mrd. USD - Nach US-Sanktionen gegen Öl-Giganten: Lukoil verkauft Milliardenvermögen
    Foto: OpenAI

    Wie Russlands zweitgrößter Ölproduzent Lukoil am Donnerstag bekannt gab, habe er sich vorbehaltlich der Zustimmung der US-Regierung mit dem Verkauf des Großteils seiner ausländischen Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 22 Milliarden US-Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Carlyle Group geeinigt.

    Lukoil gab bekannt, mit Carlyle den Verkauf seiner Tochtergesellschaft LUKOIL International GmbH vereinbart zu haben, die die Auslandsvermögen des Unternehmens verwaltet. Analysten schätzen das gesamte Auslandsvermögen von Lukoil auf rund 22 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Chevron Corporation!
    Long
    158,57€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 12,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    184,84€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 11,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lukoil teilte mit: "Die unterzeichnete Vereinbarung ist nicht exklusiv für das Unternehmen und unterliegt einigen aufschiebenden Bedingungen, wie beispielsweise der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums für die Transaktion mit Carlyle."

    Lukoil, Russlands zweitgrößter Ölproduzent und Russlands größter Ölproduzent Rosneft wurden im vergangenen Oktober von den USA mit Sanktionen belegt. Die beiden Unternehmen wurden vom US‑Finanzministerium (Office of Foreign Assets Control, OFAC) auf die sogenannte Specially Designated Nationals (SDN) List gesetzt. Unter anderem werden alle Vermögenswerte und Interessen dieser Unternehmen in den USA oder unter Kontrolle von US‑Personen geblockt.  

    Washington begründete dies mit dem schleppenden Fortschritt bei den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Die Sanktionen sind Teil des Vorhabens von US-Präsident Donald Trump, Russland zu einem Friedensabkommen zu zwingen, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden, den blutigsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

    Das US-Finanzministerium hat bisher zwei gescheiterte Deals blockiert, den ersten zwischen Lukoil und der Schweizer Handelsgruppe. Das US-Finanzministerium hatte Lukoil eine Frist bis zum 28. Februar gesetzt, um sein globales Portfolio zu verkaufen.

    Zu Beginn des Jahres berichtete die Financial Times, dass Chevron und Quantum Energy Partners ein Gebot auf das gesamte Auslandsportfolio von Lukoil planen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vermögenswerte von 22 Mrd. USD Nach US-Sanktionen gegen Öl-Giganten: Lukoil verkauft Milliardenvermögen Carlyle soll die Milliardenportfolios von Lukoil übernehmen, allerdings muss die US-Regierung dem noch zustimmen. Was steckt hinter dem Verkauf von Lukoils globalen Vermögenswerten?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     