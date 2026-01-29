Nach US-Sanktionen gegen Öl-Giganten: Lukoil verkauft Milliardenvermögen

Lukoil gab bekannt, mit Carlyle den Verkauf seiner Tochtergesellschaft LUKOIL International GmbH vereinbart zu haben, die die Auslandsvermögen des Unternehmens verwaltet. Analysten schätzen das gesamte Auslandsvermögen von Lukoil auf rund 22 Milliarden US-Dollar.

Wie Russlands zweitgrößter Ölproduzent Lukoil am Donnerstag bekannt gab, habe er sich vorbehaltlich der Zustimmung der US-Regierung mit dem Verkauf des Großteils seiner ausländischen Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 22 Milliarden US-Dollar an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Carlyle Group geeinigt.

Lukoil teilte mit: "Die unterzeichnete Vereinbarung ist nicht exklusiv für das Unternehmen und unterliegt einigen aufschiebenden Bedingungen, wie beispielsweise der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums für die Transaktion mit Carlyle."

Lukoil, Russlands zweitgrößter Ölproduzent und Russlands größter Ölproduzent Rosneft wurden im vergangenen Oktober von den USA mit Sanktionen belegt. Die beiden Unternehmen wurden vom US‑Finanzministerium (Office of Foreign Assets Control, OFAC) auf die sogenannte Specially Designated Nationals (SDN) List gesetzt. Unter anderem werden alle Vermögenswerte und Interessen dieser Unternehmen in den USA oder unter Kontrolle von US‑Personen geblockt.

Washington begründete dies mit dem schleppenden Fortschritt bei den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Die Sanktionen sind Teil des Vorhabens von US-Präsident Donald Trump, Russland zu einem Friedensabkommen zu zwingen, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden, den blutigsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das US-Finanzministerium hat bisher zwei gescheiterte Deals blockiert, den ersten zwischen Lukoil und der Schweizer Handelsgruppe. Das US-Finanzministerium hatte Lukoil eine Frist bis zum 28. Februar gesetzt, um sein globales Portfolio zu verkaufen.



Zu Beginn des Jahres berichtete die Financial Times, dass Chevron und Quantum Energy Partners ein Gebot auf das gesamte Auslandsportfolio von Lukoil planen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

