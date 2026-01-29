RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 32,15 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,85 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +2,09 %/+23,74 % bedeutet.