Lam Research Aktie weiter im Aufwärtstrend - 29.01.2026

Die Lam Research Aktie konnte bisher um +4,12 % auf 211,23€ zulegen. Das sind +8,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lam Research Aktie. Nach einem Plus von +1,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 211,23€, mit einem Plus von +4,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Lam Research Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +57,53 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lam Research +41,26 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

Lam Research Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,11 % 1 Monat +39,35 % 3 Monate +57,53 % 1 Jahr +181,59 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 265,02 Mrd.EUR € wert.

Lam Research Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.