Besonders beachtet!
Lam Research Aktie weiter im Aufwärtstrend - 29.01.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Lam Research Aktie bisher um +4,12 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lam Research Aktie.
Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.
Lam Research Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.01.2026
Die Lam Research Aktie konnte bisher um +4,12 % auf 211,23€ zulegen. Das sind +8,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lam Research Aktie. Nach einem Plus von +1,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 211,23€, mit einem Plus von +4,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Lam Research Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +57,53 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,35 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lam Research +41,26 % gewonnen.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.
Lam Research Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,11 %
|1 Monat
|+39,35 %
|3 Monate
|+57,53 %
|1 Jahr
|+181,59 %
Informationen zur Lam Research Aktie
Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 265,02 Mrd.EUR € wert.
Lam Research Aktie jetzt kaufen?
Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.