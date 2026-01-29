    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Tech-Schock

    Brutaler Absturz im DAX: Europas Software-Champion crasht zweistellig

    Die SAP-Aktie bricht nach den Zahlen um bis zu 11 Prozent ein und fällt auf ein neues Mehrjahrestief – der DAX rutscht mit ab.

    • SAP-Aktie fällt um 11% auf Mehrjahrestief bei 174 Euro.
    • Cloud-Umsatzwachstum enttäuscht, verfehlt Erwartungen.
    • SAP kündigt Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd. Euro an.
    Tech-Schock - Brutaler Absturz im DAX: Europas Software-Champion crasht zweistellig
    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Die SAP-Aktie steht nach den neuen Quartalszahlen massiv unter Druck und rauscht am Donnerstagmorgen auf unter 174 Euro – ein Einbruch von mehr als 11 Prozent. Damit fällt Europas größter Softwarekonzern auf den tiefsten Stand seit August 2024. Vom Rekordhoch bei gut 283 Euro hat die Aktie inzwischen rund 40 Prozent verloren, während der DAX neue Höchststände markiert.

    Auslöser der erneuten Verkaufswelle ist der frische Geschäftsbericht für das vierte Quartal. Zwar hat SAP die operative Marge klar gesteigert und den Gewinn kräftig erhöht, doch ausgerechnet der Bereich, der die Zukunft des Konzerns tragen soll, liefert weniger Impulse als erhofft: die Cloud. Der Cloud-Umsatz stieg im vierten Quartal zwar um solide 26 Prozent, doch das Wachstum war zuvor höher ausgefallen – und die Anleger achten derzeit besonders sensibel auf jede Abschwächung.

    Im Mittelpunkt steht der sogenannte Current Cloud Backlog, also der vertraglich gesicherte Cloud-Umsatz für die kommenden zwölf Monate. Er gilt als wichtigster Frühindikator für das künftige Wachstum. Genau hier verfehlte SAP die eigenen Ziele: Der Bestand legte währungsbereinigt um 25 Prozent zu, erwartet waren 26 Prozent. Der Konzern verweist auf große und komplexe Deals, deren Umsätze erst im Laufe der Zeit vollständig gebucht werden, sowie auf gesetzliche Kündigungsklauseln bei öffentlichen Aufträgen, die den Wert rechnerisch drücken.

    Trotz dieser Bremsspuren zeigt der Blick auf das Gesamtjahr ein robustes Bild. Der Cloud-Umsatz erhöhte sich um 26 Prozent auf mehr als 21 Milliarden Euro, der operative Gewinn stieg um 31 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro und übertraf damit die eigene Prognose. Auch der freie Cashflow soll 2026 stark zulegen. Gleichzeitig kündigt SAP ein neues Aktienrückkaufprogramm über 10 Milliarden Euro bis 2027 an.

    Analysten reagieren dennoch zurückhaltend. JPMorgan kritisiert den schwächer als erhofften Cloud-Auftragsbestand und sieht die kurzfristigen Wachstumserwartungen gedämpft. Goldman Sachs erwartet hingegen nur geringfügige Anpassungen an den Umsatzschätzungen und hält an "Buy" fest. SAP-Chef Christian Klein bleibt optimistisch und sieht "eine solide Basis, um beschleunigtes Wachstum bis 2027 zu erreichen".

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,00 % und einem Kurs von 177,8EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Gina Moesing
