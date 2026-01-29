BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 570 Euro belassen. Mit seinem Quartalsbericht habe der Luxusgüterkonzern seine starke Kontrolle von wichtigen Faktoren - etwa Kosten und Betriebskapital - demonstriert, auf die LVMH Einfluss habe, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Die für den Aktienkurs entscheidende Umsatzentwicklung in wichtigen Geschäftsbereichen und Regionen habe derweil enttäuscht. Anderson sieht weiter Risiken für die Konsensschätzungen durch die chinesischen Konsumenten sowie die Dollar-Schwäche und sieht sich in seiner pessimistischen Sicht auf die Branche bestätigt./rob/gl/ck
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 547,1EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.
