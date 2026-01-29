BERENBERG stuft LVMH auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 570 Euro belassen. Mit seinem Quartalsbericht habe der Luxusgüterkonzern seine starke Kontrolle von wichtigen Faktoren - etwa Kosten und Betriebskapital - demonstriert, auf die LVMH Einfluss habe, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Die für den Aktienkurs entscheidende Umsatzentwicklung in wichtigen Geschäftsbereichen und Regionen habe derweil enttäuscht. Anderson sieht weiter Risiken für die Konsensschätzungen durch die chinesischen Konsumenten sowie die Dollar-Schwäche und sieht sich in seiner pessimistischen Sicht auf die Branche bestätigt./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 547,1EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 570

Kursziel alt: 570

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



