    Easyjet verzeichnet mehr Passagiere und bestätigt Prognose - Aktie im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Easyjet befördert 7% mehr Passagiere im Q1 2025/26.
    • Erlöse steigen um 11% auf 2,3 Mrd. Pfund.
    • Verlust vor Steuern steigt auf 93 Mio. Pfund.
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    LUTON (dpa-AFX) - Der Billigflieger Easyjet hat zum Start ins Geschäftsjahr 2025/26 mehr Passagiere befördert. Die Zahl der Flugreisenden stieg im ersten Quartal (per Ende Dezember) im Jahresvergleich um sieben Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luton mitteilte. Die Kapazität wurde um neun Prozent ausgebaut. Die Erlöse legten um elf Prozent auf knapp 2,3 Milliarden britische Pfund. Vor Steuern weitete Easyjet den Verlust wegen deutlich höherer Kosten jedoch aus - er stieg um gut die Hälfte auf 93 Millionen Pfund und fiel damit höher aus, als von Analysten erwartet. Die zuletzt unter Druck stehende Aktie legte dennoch zu.

    Der Billigflieger begründete den höheren Verlust vor Steuern mit dem ersten Winterbetrieb an den Flughäfen Mailand-Linate und Rom-Fiumicino und den damit zusammenhängenden Investitionen sowie mit einem weiter wettbewerbsintensiven Umfeld in bestimmten Märkten. Easyjet habe im vergangenen Quartal eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flügen und Pauschalreisen verzeichnet, was zu steigenden Passagierzahlen und einer höheren Auslastung geführt habe, kommentierte Konzernchef Kenton Jarvis.

    Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Easyjet. Der traditionell starke Buchungsmonat Januar habe bislang Rekordwerte bei Buchungsvolumen und Umsatz gezeigt. Die Buchungen für den Sommer 2026 stiegen weiter. Für das zweite Halbjahr 2026 sind den Angaben zufolge bereits 22 Prozent der Flüge und 47 Prozent der Pauschalreisen verkauft worden. Jarvis bestätigte zudem die Ambition, mittelfristig einen Gewinn vor Steuern von über einer Milliarde Pfund zu erwirtschaften.

    Die Aktie zog im frühen Handel um eineinhalb Prozent auf 482,90 Pence an und konnte damit ihr Minus im bisherigen Jahresverlauf auf fünf Prozent reduzieren./nas/zb/mis

    easyJet

    -0,86 %
    -0,99 %
    -2,78 %
    +0,68 %
    -6,04 %
    -3,45 %
    -22,66 %
    -67,39 %
    -24,10 %
    ISIN:GB00B7KR2P84WKN:A1JTC1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 5,60 auf Tradegate (29. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -0,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,14 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,8750GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -27,82 %/-9,78 % bedeutet.




