Trotz Umbau-Schock: Dieser Chipriese überrascht mit starkem Ausblick

Der Rückgang hängt vor allem mit einer Wertminderung von 141 Millionen US-Dollar zusammen. Ohne diese Abschreibung hätte der Nettogewinn bei 266 Millionen US-Dollar gelegen. Das Unternehmen baut derzeit seine Strukturen um und passt Kosten sowie Produktionskapazitäten an.

STMicroelectronics hat im vierten Quartal einen deutlichen Dämpfer beim Gewinn hinnehmen müssen. Der französisch-italienische Chiphersteller meldete einen Nettogewinn von 125 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 222 Millionen US-Dollar gerechnet. Im Vorjahr hatte der Konzern noch 369 Millionen US-Dollar verdient.

Umsatz über den Erwartungen, Ausblick macht Mut

Beim Umsatz schnitt der Konzern besser ab als gedacht. Die Erlöse erreichten 3,33 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten 3,29 Milliarden US-Dollar erwartet, ebenfalls laut LSEG.

Für das erste Quartal stellt STMicroelectronics rund 3,04 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das liegt über dem Vorjahreswert von 2,71 Milliarden US-Dollar und auch über der Markterwartung von 2,99 Milliarden US-Dollar.

Der Analyst Stephane Houri von ODDO BHF sieht darin ein positives Signal. Er schrieb per E-Mail an Reuters: "Die etwas besser als erwarteten Ergebnisse des vierten Quartals und eine über dem saisonalen Durchschnitt liegende Prognose für das erste Quartal sind gute Anzeichen dafür, dass sich die Entwicklung der Gruppe verbessert." Er verweist damit auf Anzeichen einer Erholung in den wichtigsten Absatzmärkten.

Fokus auf Werke, Kosten und Cashflow

CEO Jean-Marc Chery bekräftigte den strategischen Kurs. In einer Stellungnahme sagte er: "Unsere strategischen Prioritäten bleiben weiterhin die Beschleunigung von Innovationen, die Umsetzung unseres unternehmensweiten Programms zur Neugestaltung unserer Produktionsstandorte und zur Anpassung unserer globalen Kostenbasis sowie die Stärkung der Generierung von freiem Cashflow."

Konkret verlagert der Konzern Teile der Produktion weg von älteren Fabriken in Frankreich und Italien. Investitionen fließen stärker in modernere und leistungsfähigere Standorte. Dieser Umbau ist schmerzhaft und politisch umstritten, soll aber langfristig die Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Aktie legt zu

An der Börse reagierten Anleger positiv auf den Ausblick. Die Aktie notierte auf Xetra um 3,21 Prozent höher bei 25,75 Euro (Stand 9:20 Uhr MEZ).

Der Markt scheint darauf zu setzen, dass sich die Nachfrage stabilisiert, während der Konzern seine Kostenbasis straffer aufstellt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 26,00EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

