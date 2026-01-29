Unterstützen Aufklärung der Geldwäschevorwürfe

Am Vortag hatten Ermittler auf der Suche nach Beweisen die Zentrale der Deutschen Bank in der Frankfurter City sowie Geschäftsräume in Berlin durchsucht. Nach Angaben der federführenden Frankfurter Staatsanwaltschaft geht es um frühere Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Ermittelt werde gegen "unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter" des größten deutschen Geldhauses wegen des Verdachts der Geldwäsche./ben/stw/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 32,10 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,85 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +2,14 %/+23,80 % bedeutet.