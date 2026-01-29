Goldman belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 320 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,35 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -13,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,47 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,83 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +60,12 %/+89,78 % bedeutet.