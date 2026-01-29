ANALYSE-FLASH
Goldman belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 320 Euro
- Goldman Sachs belässt SAP auf "Buy" mit 320 Euro.
- Moderate Umsatzrückgänge für 2026 erwartet.
- Ergebniskonsens bleibt laut Analyst stabil.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Zahlen mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet mit sehr moderat sinkenden Umsatzerwartungen für 2026. Am Ergebniskonsens für die Walldorfer dürfte sich kaum etwas ändern, schrieb er am Donnerstag./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,35 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -13,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,47 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 206,83 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +60,12 %/+89,78 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 320 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Kauf 50 stk zu 182
Mein Gott, was für ein Gejammer wieder. Freut euch doch, dass das ARP besser reinschlägt bei einem Kurs von 150 EUR als bei einem Kurs von 210 EUR.
Der Eindruck mag täuschen.