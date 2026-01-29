JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Quartalsresultate seien besser und die Ziele für 2026 weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Mit Blick auf die geplanten Ausschüttungen im zweiten Halbjahr könnten die Markterwartungen steigen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 32,08EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.
