Roche überrascht: Reingewinn explodiert um 50 Prozent!

Die Pharmasparte setzte mit 47,7 Milliarden Franken 3 Prozent mehr um. Im Diagnostik-Geschäft lagen die Einnahmen bei 13,8 Milliarden Franken und damit um 3 Prozent tiefer. Der Konzerngewinn liegt bei 13,8 Milliarden Franken (14,90 Milliarden Euro), nach 9,2 Milliarden Franken (9,94 Milliarden Euro) im Vorjahr. Laut Roche lag dies an der starken operativen Leistung sowie Basiseffekten wegen Wertminderungen im Jahr 2024.

Der Pharmakonzern Roche hat 2025 ein Umsatzplus von 1,7 Prozent auf 61,5 Milliarden Franken (66,42 Milliarden Euro) verbucht. Der Reingewinn sprang laut Angaben vom Donnerstag um 50 Prozent auf 13,8 Milliarden Franken (14,9 Milliarden Euro).

Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgröße nutzen, stieg um 5 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 geht das Unternehmen zu konstanten Wechselkursen von einem Anstieg der Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Der Kerngewinn je Titel soll im hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Ausserdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen. Für 2025 sollen die Aktionäre eine von 9,7 Franken (10,57 Euro) auf 9.80 Franken (10,67 Euro) erhöhte Dividende erhalten.

Die Aktie ist am Donnerstag (10:00 MEZ) um 0,68 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 367,80 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 368,7EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!