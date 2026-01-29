Börsenstart Europa - 29.01. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %

Der MDAX steht aktuell (10:00:55) bei 31.745,63 PKT und steigt um +0,19 %. Top-Werte: DWS Group +3,55 %, Aurubis +3,54 %, ThyssenKrupp +3,22 % Flop-Werte: IONOS Group -4,97 %, AUTO1 Group -3,00 %, Delivery Hero -2,99 %

Der DAX steht aktuell (10:00:52) bei 24.624,72 PKT und fällt um -0,96 %. Top-Werte: Siemens +2,55 %, GEA Group +2,35 %, Siemens Energy +1,79 % Flop-Werte: SAP -12,75 %, Deutsche Bank -3,14 %, Symrise -2,15 %

Der TecDAX steht aktuell (10:00:45) bei 3.666,95 PKT und fällt um -1,81 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +1,29 %, Nordex +1,17 %, Siemens Healthineers +0,59 %

Flop-Werte: SAP -12,75 %, IONOS Group -4,97 %, Evotec -3,27 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (10:00:52) bei 5.956,26 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: ASML Holding +3,37 %, Schneider Electric +2,70 %, Siemens +2,55 %

Flop-Werte: SAP -12,75 %, Deutsche Bank -3,14 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,05 %

Der ATX bewegt sich bei 5.634,31 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,39 %, Raiffeisen Bank International +1,39 %, OMV +0,90 %

Flop-Werte: EVN -1,05 %, DO & CO -0,90 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,87 %

Der SMI steht aktuell (10:00:45) bei 13.057,79 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Roche Holding +0,88 %, Swiss Re +0,68 %, Kuehne + Nagel International +0,43 %

Flop-Werte: Lonza Group -2,61 %, Givaudan -1,11 %, CIE Financiere Richemont -0,66 %

Der CAC 40 steht bei 8.125,68 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +2,99 %, Schneider Electric +2,70 %, LEGRAND +2,57 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -1,05 %, Hermes International -1,01 %, Eurofins Scientific -0,98 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.045,29 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.

Top-Werte: Sandvik +2,51 %, Alfa Laval +1,53 %, Skanska (B) +0,97 %

Flop-Werte: Telia Company -5,66 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -4,97 %, Tele2 (B) -1,98 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.880,00 PKT und steigt um +2,44 %.

Top-Werte: Viohalco +1,45 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,27 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,82 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,17 %, Piraeus Port Authority +0,06 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,19 %