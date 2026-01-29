    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sozialstaatsreform

    Merz will 'Veränderungsbereitschaft' nutzen

    • Merz plant umfassende Sozialstaatsreform in Deutschland.
    • Bericht der Sozialstaatskommission als Reformgrundlage.
    • Druck als Chance für positive Veränderungen nutzen.
    Sozialstaatsreform - Merz will 'Veränderungsbereitschaft' nutzen
    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die geplante Sozialstaatsreform als Teil umfassender Veränderungen in Deutschland angehen. Der Bericht der Sozialstaatskommission "ist die genau richtige Grundlage für alle weiteren Reformen", sagte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag. Es gebe eine "ziemlich große Veränderungsbereitschaft" im Land. "Wir müssen diese nutzen."

    Die von der Regierung eingesetzte Sozialstaatskommission hatte am Dienstag einen Bericht an Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben. Er beschreibt ein Konzept für einen Umbau der steuerfinanzierten Sozialleistungen.

    Innere Reformen als Antwort auf globale Krisen

    Der Kanzler sagte: "Wir stehen von mehreren Seiten unter Druck. Aber unter Druck kann eben auch viel Gutes entstehen, und möglicherweise braucht es diesen Druck sogar." Deshalb sei nun die Stunde der gestaltenden Politik. "Das gilt für Europa, das gilt für Deutschland."

    Europa sei immer dann gewachsen, wenn es unter Druck gestanden habe, wenn es Krisen gegeben habe. "Europa hat sich nicht linear einfach so mal ein bisschen fortentwickelt. Es sind immer Eruptionen gewesen." Kein nationale Regierung könne die Zumutungen vollständig ausgleichen, die global entstünden. "Aber deshalb und gerade deshalb müssen wir Prioritäten setzen."/bw/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
