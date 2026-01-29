thyssenkrupp nucera & GIZ starten Initiative für grünen Wasserstoff in Indien
In Indien entsteht eine neue Allianz für grünen Wasserstoff: GIZ und thyssenkrupp nucera bündeln ihre Kräfte, um eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben.
Foto: thyssenkrupp nucera
- GIZ und thyssenkrupp nucera haben eine Kooperation zur Förderung von grünem Wasserstoff und Power-to-X in Indien gestartet.
- Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Indien zu erschließen und eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft aufzubauen.
- Die Initiative wird im Rahmen des Programms „International Hydrogen Ramp-Up“ (H2Uppp) umgesetzt, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird.
- thyssenkrupp nucera bringt technologische Expertise in Elektrolysetechnologien und Wasserstoffinfrastruktur in die Zusammenarbeit ein.
- Die Partnerschaft soll Markttransparenz schaffen und strategische Bereiche für die Zusammenarbeit mit indischen Akteuren identifizieren.
- Indien wird als vielversprechender Markt für grünen Wasserstoff angesehen, mit Potenzial für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und klimafreundliches Wachstum.
Der nächste wichtige Termin, Q1-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 11.02.2026.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,1800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1200EUR das entspricht einem Minus von -0,65 % seit der Veröffentlichung.
-0,66 %
+4,41 %
+5,16 %
-1,40 %
+0,22 %
-55,28 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
