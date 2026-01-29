    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera
    thyssenkrupp nucera & GIZ starten Initiative für grünen Wasserstoff in Indien

    In Indien entsteht eine neue Allianz für grünen Wasserstoff: GIZ und thyssenkrupp nucera bündeln ihre Kräfte, um eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben.

    Foto: thyssenkrupp nucera
    • GIZ und thyssenkrupp nucera haben eine Kooperation zur Förderung von grünem Wasserstoff und Power-to-X in Indien gestartet.
    • Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Indien zu erschließen und eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft aufzubauen.
    • Die Initiative wird im Rahmen des Programms „International Hydrogen Ramp-Up“ (H2Uppp) umgesetzt, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird.
    • thyssenkrupp nucera bringt technologische Expertise in Elektrolysetechnologien und Wasserstoffinfrastruktur in die Zusammenarbeit ein.
    • Die Partnerschaft soll Markttransparenz schaffen und strategische Bereiche für die Zusammenarbeit mit indischen Akteuren identifizieren.
    • Indien wird als vielversprechender Markt für grünen Wasserstoff angesehen, mit Potenzial für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und klimafreundliches Wachstum.

    Der nächste wichtige Termin, Q1-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 11.02.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,1800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,1200EUR das entspricht einem Minus von -0,65 % seit der Veröffentlichung.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
