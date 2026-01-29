Jefferies belässt DWS auf 'Hold' - Ziel 51 Euro

ANALYSE-FLASH
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 62,05 auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +8,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,69 %.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,55 Mrd..
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+1,67 % bedeutet.
Kursziel: 51 Euro
nun ja, der Kurs ist auf All-Time-High . Umsatz und Gewinne sprudeln, läuft ,würd ich sagen. Wenn es so weitergeht, können die auch gern ne Sonderdividende in 2026 ausschütten. Wohin sonst mit den Erträgen, wenn man nicht zukauft. Muttern Deutsche BK. wird´s auch freuen
DWS hat heute top Zahlen geliefert. Kursplus 3,7 % , immerhin. Kurs geht Richtung 60 Euro. Hoffe, die zahlen eine ordentliche, erneut höhere Dividende für 2025 oder nochmal eine Sonderdividende, das würde den Kurs zusätzlich pushen.
Einen möglichen Zukauf in Asien halte ich für eine "Nebelkerze".