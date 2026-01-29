Jefferies belässt DWS auf 'Hold' - Ziel 51 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 62,05 auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um +8,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,69 %.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group bezifferte sich zuletzt auf 12,55 Mrd..

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -18,98 %/+1,67 % bedeutet.