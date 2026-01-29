    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUSA Rare Earth Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu USA Rare Earth Registered (A)

    Vorsprung für China?

    Seltene-Erden-Aktien kollabieren weltweit – Trump kippt Preisgarantie

    Reuters meldet eine radikale Wende in der US-Strategie für kritische Rohstoffe. Rare-Earth-Aktien gehen reihenweise in die Knie, weil die Regierung offenbar keine Mindestpreise mehr garantieren will.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Regierung zieht Mindestpreise für Rohstoffe zurück.
    • Rare-Earth-Aktien fallen stark nach der Ankündigung.
    • Fokus auf Deregulierung statt staatlicher Unterstützung.
    Die Aktien von Seltenerd- und anderen kritischen-Mineralien-Unternehmen sind nachbörslich massiv unter Druck geraten, nachdem Reuters berichtet hatte, dass die Trump-Regierung ihre Pläne für staatlich garantierte Mindestpreise zurückzieht. Diese Preisuntergrenzen sollten eigentlich US-Projekte im Wettbewerb mit den stark subventionierten chinesischen Produzenten stabilisieren.

    Kurz nach Veröffentlichung des Berichts rutschten die Aktien zahlreicher Firmen deutlich ab – USA Rare Earth verlor 10,5 Prozent, United States Antimony 9,5 Prozent, Critical Metals 9,4 Prozent, Ramaco Resources 8,5 Prozent, Lithium Americas 5 Prozent, MP Materials 5,8 Prozent und Albemarle 2,3 Prozent. Auch australische Anbieter wie Lynas Rare Earths gaben zeitweise über 10 Prozent nach.

    Die Kehrtwende kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ein Senatsausschuss die im vergangenen Jahr verlängerte Preisuntergrenze für MP Materials prüft. Laut Reuters erklärten führende Trump-Beamte den Unternehmen Anfang Januar hinter verschlossenen Türen, dass ihre Projekte künftig "ihre finanzielle Unabhängigkeit ohne staatliche Preisunterstützung nachweisen" müssten. Energieministeriumsvertreterin Audrey Robertson wird mit den Worten zitiert: "Wir sind nicht hier, um euch unter die Arme zu greifen … Kommt nicht zu uns und erwartet das." Die Regierung sei demnach nicht mehr bereit, neue Mindestpreise bereitzustellen – ein deutlicher Bruch mit früheren Signalen, wonach die MP-Unterstützung "kein Einzelfall" sei.

    Das US-Energieministerium wies den Reuters-Bericht später als "falsch" zurück, ohne jedoch zu präzisieren, welche Angaben angeblich fehlerhaft seien. MP Materials erklärte auf X, es habe "keine Änderungen am Vertrag oder an den Verpflichtungen der Regierung" gegeben. Reuters betonte, nie behauptet zu haben, der bestehende MP-Deal sei gefährdet.

    Für Unternehmen in der Entwicklungsphase ist die Nachricht dennoch ein Rückschlag. Sie hatten auf Preisuntergrenzen gehofft, um gegen Chinas marktbeherrschende Stellung bestehen zu können. Staatlich unterstützte chinesische Produzenten können Preise gezielt drücken und damit die Konkurrenz zermürben. Politisch bleibt das Thema heikel: Rechtsexperten warnen, dass Mindestpreise für kritische Mineralien die US-Steuerzahler erheblichen Risiken aussetzen und zudem haushalts- sowie handelsrechtliche Hürden haben könnten, wenn keine ausdrückliche Genehmigung des Kongresses vorliegt.

    Der Schritt Washingtons dürfte daher den Aufbau einer unabhängigen US-Lieferkette zwar nicht stoppen, aber verändern. Statt direkter Preisuntergrenzen setzt die US-Regierung zunehmend auf Deregulierung, Steuersenkungen, Lagerhaltung, Beteiligungen und lokale Vorgaben. Branchenbeobachter wie Analyst Reg Spencer halten den Kurssturz dennoch für übertrieben und verweisen darauf, dass "Projekte sich aus eigener Kraft entwickeln" müssten und die USA weiterhin versuchten, die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Gina Moesing
