EU und Indien: Neuer Freihandelsdeal schafft Chancen

Die EU und Indien haben eine Freihandelszone beschlossen. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU und Indien angekurbelt werden. Ziel ist es, Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern und zugleich unerwünschte Abhängigkeiten von anderen Staaten zu reduzieren.

Handelsabkommen schafft Chancen

Das ist vor dem Hintergrund der aggressiven Zoll- und Handelspolitik der USA ein bedeutsamer Schritt. Indien ist mit mehr als 1,45 Mrd. Einwohnern noch vor China das bevölkerungsreichste Land der Welt. In der EU leben rund 450 Mio. Menschen. Gemeinsam repräsentieren beide Seiten nahezu ein Viertel des weltweiten BIP und der Weltbevölkerung.