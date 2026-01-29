Profiteure EU-Indien Deal
EU und Indien: Neuer Freihandelsdeal schafft Chancen
Die EU und Indien haben eine Freihandelszone beschlossen, um Handelsbarrieren zu senken und den Austausch zu fördern.
|
Die EU und Indien haben eine Freihandelszone beschlossen. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU und Indien angekurbelt werden. Ziel ist es, Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern und zugleich unerwünschte Abhängigkeiten von anderen Staaten zu reduzieren.
Handelsabkommen schafft Chancen
Das ist vor dem Hintergrund der aggressiven Zoll- und Handelspolitik der USA ein bedeutsamer Schritt. Indien ist mit mehr als 1,45 Mrd. Einwohnern noch vor China das bevölkerungsreichste Land der Welt. In der EU leben rund 450 Mio. Menschen. Gemeinsam repräsentieren beide Seiten nahezu ein Viertel des weltweiten BIP und der Weltbevölkerung.
Die EU erwartet, dass das Abkommen bis 2032 zu einer Verdoppelung der Exporte nach Indien führen wird. Denn es werden Zölle für gut 96,6% des Wertes der EU-Warenexporte nach Indien abgeschafft oder gesenkt. Insgesamt würden die Zollsenkungen Einsparungen von rund vier Mrd. Euro pro Jahr auf europäische Produkte ermöglichen. Nach EU-Angaben sind bereits heute mehr als 6.000 europäische Unternehmen in Indien vertreten.
|
Wir stellen Ihnen Unternehmen vor, die vom EU-Handelsdeal mit Indien profitieren.
Mehr News und Infomationen finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn