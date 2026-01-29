    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Kirchhoff Consult: Neuer 1,5°C-Plan für nachhaltige Zukunft

    Kirchhoff Consult stellt die Weichen auf Klimaschutz: Mit einem 1,5°C-konformen Transitionsplan treibt das Unternehmen seine Dekarbonisierung konsequent voran.

    Kirchhoff Consult: Neuer 1,5°C-Plan für nachhaltige Zukunft
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Kirchhoff Consult hat einen 1,5°C-konformen Transitionsplan zur Dekarbonisierung des Unternehmens entwickelt, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen.
    • Der Transitionsplan basiert auf dem XDC-Modell vom Climate Tech-Unternehmen right° und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2023 zu reduzieren.
    • Die wesentlichen Emissionsquellen sind energiebezogene Emissionen sowie Mobilität; der Ausbau erneuerbarer Energien und nachhaltige Mobilität sind zentrale Maßnahmen.
    • Ein geplanter Umzug in ein LEED-zertifiziertes Bürogebäude ermöglicht den Wechsel von Erdgas zu Fernwärme für das Heizsystem.
    • Kirchhoff Consult fördert nachhaltige Mobilität durch finanzielle Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr und plant die Umstellung der Betriebswagenflotte auf Elektrofahrzeuge.
    • Nicht vermeidbare Emissionen werden durch qualitativ hochwertige Klimaschutzmaßnahmen kompensiert, unter anderem durch die Unterstützung der Wiedervernässung deutscher Moore.






    Kirchhoff Consult stellt die Weichen auf Klimaschutz: Mit einem 1,5°C-konformen Transitionsplan treibt das Unternehmen seine Dekarbonisierung konsequent voran.
