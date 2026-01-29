41 0 Kommentare Kirchhoff Consult: Neuer 1,5°C-Plan für nachhaltige Zukunft

Kirchhoff Consult stellt die Weichen auf Klimaschutz: Mit einem 1,5°C-konformen Transitionsplan treibt das Unternehmen seine Dekarbonisierung konsequent voran.

Kirchhoff Consult hat einen 1,5°C-konformen Transitionsplan zur Dekarbonisierung des Unternehmens entwickelt, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen.

Der Transitionsplan basiert auf dem XDC-Modell vom Climate Tech-Unternehmen right° und zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2023 zu reduzieren.

Die wesentlichen Emissionsquellen sind energiebezogene Emissionen sowie Mobilität; der Ausbau erneuerbarer Energien und nachhaltige Mobilität sind zentrale Maßnahmen.

Ein geplanter Umzug in ein LEED-zertifiziertes Bürogebäude ermöglicht den Wechsel von Erdgas zu Fernwärme für das Heizsystem.

Kirchhoff Consult fördert nachhaltige Mobilität durch finanzielle Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr und plant die Umstellung der Betriebswagenflotte auf Elektrofahrzeuge.

Nicht vermeidbare Emissionen werden durch qualitativ hochwertige Klimaschutzmaßnahmen kompensiert, unter anderem durch die Unterstützung der Wiedervernässung deutscher Moore.





