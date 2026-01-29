    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    EU-Indien Freihandelsabkommen: Ein Impulsgeber für Siemens

    Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien könnte die Wettbewerbsposition von Siemens stärken.

    Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien könnte einen strukturellen Wendepunkt für große europäische Industriekonzerne markieren. Die umfassende Senkung von Zöllen verbessert den Marktzugang für europäische Industrieunternehmen erheblich. Das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit. 

    Siemens könnte als einer der größten europäischen Industriekonzerne und zentraler Akteur in Elektrotechnik, Automation, Energie- und Infrastrukturtechnologien davon profitieren. Siemens ist seit 1867 in Indien tätig und durch Infrastrukturprojekte, Energieversorgungssysteme oder Digitalisierungslösungen bereits heute starkt auf den Subkontinent engagiert. Das Abkommen dürfte die Wettbewerbspositon gegenüber lokalen und chinesischen Anbietern deutlich verbessern. 

    Siemens hat viele Geschäftsfelder in Indien

    Große Chancen für Siemens gibt es vor dem Hintergrund des wachsenden Bedarfs an Smart Grids, digitaler Fertigung und nachhaltiger Infrastruktur. In diesen Feldern positioniert sich Siemens als Lieferant. Das Unternehmen stellt Elektrifizierungslösungen für Industrie, Energie- und den Verkehrssektor zur Verfügung. Das sind Bereiche, in denen Indien massiv investieren will. 

    Der Industriekonzern verzeichnet langfristig solide Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Seit 2021 zog der Konzernumsatz um durchschnittlich 4,86% p.a. auf 79,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 an. Das operative Ergebnis stieg im selben Zeitraum um 6,1% auf 9,01 Mrd. Euro. Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 rechnet der Industriedienstleister mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 6% bis 8%. 

    Siemens bietet KI-Lösungen für die Industrie an

    Siemens positioniert sich zudem stärker als Technologieanbieter für industrielle KI und digitalisierte Produktion. Das wurde auf der diesjährigen Technologiemesse CES in Las Vegas sichtbar. Das Unternehmen stellte eine richtungsweisende Zusammenarbeit mit NVIDIA vor. 

    Der Kurs der Siemens-Aktie bewegt sich in einem langfristig intakten Aufwärtstrend und markierte vor wenigen Tagen ein Allzeithoch bei 262,95 Euro. Ein KGV um 20 lässt angesichts des stabilen Wachstums und der Innovationsfähigkeit des Unternehmens höhere Bewertungen zu. Rücksetzer Richtung 230 Euro bieten sich hier für Käufe an.

    Empfehlung: kaufen
    Kursziel: 296,40 EUR; StopLoss: unter 216,55 EUR

