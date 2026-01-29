    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold-Explosion als Warnsignal: Krieg oder Finanzkrise voraus?

    Ist es eine Warnung vor Krieg, vor dem Investoren in den sicheren Gold-Hafen flüchten?

    Gold erreicht fast die 5600er-Marke - ist es reiner Zufall, dass der Anstieg mit den Aussagen von Fed-Chef Powell begann? Die Explosion von Gold (über 25% seit Jahresanfang!) wirft unweigerlich die Frage auf: was ist die Botschaft dieser Kurs-Eskalation? Ist es eine Warnung vor Krieg, vor dem Investoren in den sicheren Gold-Hafen flüchten? Denn vieles spricht derzeit dafür, dass Trump zeitnah eine Attacke auf den Iran starten wird. Oder ist es die Warnung vor einer neuen Finanzkrise, wie Investoren-Legende Jeff Gundlach vermutet - bei dem massiv gewachsenen Privat-Kreditmarkt, der die Datencenter-Blase finanziert? Meta will die Blase noch weiter aufblähen..

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Gold erschüttert die Märkte – Experten über Hintergründe

     

    Das Video "Gold-Explosion als Warnsignal: Krieg oder Finanzkrise voraus?" sehe Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Gold-Explosion als Warnsignal: Krieg oder Finanzkrise voraus? Gold erreicht fast die 5600er-Marke - ist es reiner Zufall, dass der Anstieg mit den Aussagen von Fed-Chef Powell begann? Die Explosion von Gold (über 25% seit Jahresanfang!) wirft unweigerlich die Frage auf: was ist die Botschaft dieser Kurs-Eskalation?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     