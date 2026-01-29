Gold erreicht fast die 5600er-Marke - ist es reiner Zufall, dass der Anstieg mit den Aussagen von Fed-Chef Powell begann? Die Explosion von Gold (über 25% seit Jahresanfang!) wirft unweigerlich die Frage auf: was ist die Botschaft dieser Kurs-Eskalation? Ist es eine Warnung vor Krieg, vor dem Investoren in den sicheren Gold-Hafen flüchten? Denn vieles spricht derzeit dafür, dass Trump zeitnah eine Attacke auf den Iran starten wird. Oder ist es die Warnung vor einer neuen Finanzkrise, wie Investoren-Legende Jeff Gundlach vermutet - bei dem massiv gewachsenen Privat-Kreditmarkt, der die Datencenter-Blase finanziert? Meta will die Blase noch weiter aufblähen..

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. Gold erschüttert die Märkte – Experten über Hintergründe

Das Video "Gold-Explosion als Warnsignal: Krieg oder Finanzkrise voraus?" sehe Sie hier..