JEFFERIES stuft DWS auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,26 % und einem Kurs von 62,35EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

