JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die Bruttomarge des Netzwerkausrüsters liege deutlich über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 5,32EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,20

Kursziel alt: 7,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,20 € , was eine Steigerung von +29,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer