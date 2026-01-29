JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die Bruttomarge des Netzwerkausrüsters liege deutlich über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 5,32EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,20
Kursziel alt: 7,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
