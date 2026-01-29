JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Auftragsentwicklung des Technologieunternehmens sei besser als erwartet, lobte Rizk Maidi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch das bereinigte Ergebnis (Ebita) überrasche positiv, und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle umfangreicher als das im vergangenen Jahr./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
