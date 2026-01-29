JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 schwedischen Kronen belassen. Der Textilkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb James Grzinic am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Aussagen zum laufenden Quartal fielen derweil durchwachsen aus./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:32 / A.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 16,29EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 164

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

