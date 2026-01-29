JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Bank habe ein erfreuliches Quartal hinter sich, schrieb Theo Massing am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei aber durchwachsen. Die Ziele für 2026 und 2027 hätten die Niederländer zwar angehoben, doch dies preisten die Konsensschätzungen schon ein. Zudem würden bei den Zielen für 2026 die Auswirkungen des Rückzugs aus Russland noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 24,92EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Theo Massing

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

