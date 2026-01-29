Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 128,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sorgte nicht für starke Marktimpulse. Sie hatte die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Notenbankchef Jerome Powell dämpfte die Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte unterdessen an, dass der Nachfolger von Powell "in der nächsten Woche oder so" bekannt gegeben werden soll.

Experten der Commerzbank erwarten, dass die Anleihen zunächst in einem ruhigeren Fahrwasser bleiben könnten. Kurzlaufende Anleihen würden tendenziell durch den zuletzt gestiegen Eurokurs gestützt. Dieser könne die Inflation dämpfen und so die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzen, doch noch die Leitzinsen zu senken. Mit Spannung erwartet werden daher die Inflationszahlen aus Deutschland und Frankreich, die am Freitag veröffentlicht werden./jsl/jkr/stk



