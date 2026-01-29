    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fallen leicht.
    • Euro-Bund-Future bei 128,00 Punkten, Rendite 2,86%.
    • Inflationszahlen aus DE und FR am Freitag erwartet.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 128,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

    Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sorgte nicht für starke Marktimpulse. Sie hatte die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Notenbankchef Jerome Powell dämpfte die Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte unterdessen an, dass der Nachfolger von Powell "in der nächsten Woche oder so" bekannt gegeben werden soll.

    Experten der Commerzbank erwarten, dass die Anleihen zunächst in einem ruhigeren Fahrwasser bleiben könnten. Kurzlaufende Anleihen würden tendenziell durch den zuletzt gestiegen Eurokurs gestützt. Dieser könne die Inflation dämpfen und so die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzen, doch noch die Leitzinsen zu senken. Mit Spannung erwartet werden daher die Inflationszahlen aus Deutschland und Frankreich, die am Freitag veröffentlicht werden./jsl/jkr/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
