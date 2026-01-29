JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns im Schlussquartal 2025 liege etwas über den Erwartungen, während die Gewinne im zweiten Halbjahr diese etwas verfehlt hätten, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 dürfte zu sinkenden Konsensschätzungen führen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 368,2EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
