JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Sowohl die organische Umsatzentwicklung als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ebitda-Konsensschätzung für 2026 dürfte sinken./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 3.371EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.