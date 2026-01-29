JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Sowohl die organische Umsatzentwicklung als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ebitda-Konsensschätzung für 2026 dürfte sinken./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 3.371EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3800
Kursziel alt: 3800
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
