    Trump gegen Mullahs

    GROẞER USA-IRAN-KRIEG? Diese Aktien könnten die nächsten Kriegsgewinnler sein!

    US-Truppen ziehen in den Nahen Osten – Droht jetzt der große USA-Iran-Krieg? Welche Aktien könnten zu den großen Kriegsgewinnlern werden! Die Hintergründe.

    • US-Truppen im Nahen Osten – Konflikt eskaliert weiter.
    • Öl- und Rüstungsaktien könnten stark profitieren.
    • Gold und Infrastruktur: sichere Anlagen in Krisenzeiten.
    Trump gegen Mullahs - GROẞER USA-IRAN-KRIEG? Diese Aktien könnten die nächsten Kriegsgewinnler sein!
    Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA spitzt sich weiter zu, wodurch sich die ohnehin explosive geopolitische Lage im Nahen Osten weiter verschärft. Das Schreckgespenst eines Krieges ist zurückgekehrt – und mit ihm drohen massive Auswirkungen auf die globalen Märkte. Doch was bedeutet das für Investoren? Es gibt Chancen, von dieser Krise zu profitieren, wenn man weiß, wo man hinschauen muss.

    Während die Welt den Atem anhält, gibt es Unternehmen, die in Zeiten geopolitischer Unsicherheit florieren. Sie sind in der Lage, von den sich zuspitzenden Konflikten zu profitieren. Welche Aktien könnten womöglich zu Kriegsgewinnlern werden?

    1. Ölaktien: Der Rohstoffpreis könnte explodiern

    Ein Krieg im Nahen Osten könnte auch zu steigenden Ölpreisen führen. Unternehmen wie ExxonMobil und Chevron könnten in solch einem Szenario zu den großen Gewinnern zählen. Bei einer anhaltenden Nachfrage nach Öl und Gas, gepaart mit geopolitischen Spannungen, könnten diese Aktien schnell neue Höchststände erreichen.

    2. Rüstungsunternehmen: Profite aus dem Chaos

    Rüstungsunternehmen gehören traditionell zu den ersten, die von militärischen Spannungen profitieren. Northrop Grumman und Lockheed Martin könnten von einer verstärkten Rüstungsnachfrage profitieren, während sich die US-Armee auf mögliche Eskalationen vorbereitet. 

    3. Gold: Die sichere Bank in unsicheren Zeiten

    Krisenzeiten bringen Gold auf den Plan. Die Nachfrage nach dem Edelmetall schießt durch die Decke, da es als sichere Zuflucht in turbulenten Zeiten gilt. Aktien von Goldminenunternehmen wie Barrick Gold und Newmont Corp könnten sich als goldene Gelegenheit für Anleger entpuppen.

    4. Technologiegiganten: Die Verteidigungsindustrie boomt

    Doch nicht nur klassische "Krisenwerte" könnten profitieren. Unternehmen wie Palantir Technologies, die fortschrittliche Analyse- und Sicherheitslösungen anbieten, könnten dann von erhöhten Aufträgen der Regierung profitieren. Wenn der Konflikt eskaliert, benötigen Regierungen und Unternehmen mehr denn je innovative Technologien, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

    5. Infrastruktur: Der Wiederaufbau könnte Milliarden kosten

    Sollte der Konflikt weitere Schäden im Nahen Osten verursachen, wird der Wiederaufbau ein gigantisches Geschäft werden. Unternehmen wie Caterpillar und Jacobs Engineering sind bereits führend im Infrastrukturbereich und könnten von einer massiven Nachfrage nach Wiederaufbaumaßnahmen profitieren.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
