    Kupferrally treibt Aurubis erst einmal weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupferpreisrally treibt Aurubis-Aktien auf Rekordhoch.
    • Kurssteigerung 2026 über 30%, 60% im Vorjahr.
    • Analysten sehen weiteres Potenzial, Kursziel 178 Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Kupferpreisrally zieht Anleger weiterhin auch in die Aktien der Hamburger Kupferhütte Aurubis . Die Papiere des im MDax notierten Unternehmens setzten ihre Rekordjagd am Donnerstag mit einem Anstieg bis auf 167,40 Euro fort. Zuletzt notierten sie mit 166,50 Euro noch gut vier Prozent im Plus.

    Allein im noch nicht einmal einen Monat alten Jahr 2026 haben sich die Papiere damit bereits um mehr als um ein Drittel verteuert - und das nach einem Kursanstieg um gut 60 Prozent im vergangenen Jahr. Angesichts dieser Entwicklung würden allerdings auch Gewinnmitnahmen nicht überraschen.

    Erst zur Wochenmitte hatte Aurubis dank einer starken Kupfernachfrage und hoher Metallpreise den Ausblick für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 angehoben. Konkret rechnet Vorstandschef Toralf Haag nun mit einem operativen Vorsteuerergebnis von 375 bis 475 Millionen Euro, statt bisher avisierten 300 bis 400 Millionen Euro. Analysten hatten zuvor einen Anstieg von 355 im Vorjahr auf 393 Millionen Euro erwartet.

    Der Kupferpreis kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Allein seit Mitte September hat er um rund 30 Prozent zugelegt. So geht ohne das Metall kaum etwa beim Ausbau der Alternativen Energien, der Elektromobilität und der Energienetze für den Stromhunger riesiger KI-Rechenzentren rund um den Globus.

    Neben dem Hauptprodukt Kupfer produziert Aurubis auch Edelmetalle und so profitiert das Unternehmen auch von der Rally der Preise für Gold und Silber, die aktuell einen Rekord nach dem anderen erklimmen: Silber ist ebenfalls ein begehrtes Industriemetall für zahlreiche Anwendungen im Rüstungs-, Energie- und E-Autobereich und Gold ist wegen der weltweit zahlreichen politischen Brandherde und rapide steigernder Staatsverschuldungen, etwa in den USA, als sicherer Hafen stark gefragt.

    Analyst Jens Münstermann von der Landesbank Baden-Württemberg sieht auch nach der jüngsten Aurubis-Kursrally noch etwas Luft nach oben für die Aktie. Er bekräftige am Donnerstag bei einem Kursziel von 178 Euro seine Kaufempfehlung. "Mit der Produktion von Primärkupfer und dem Recycling von Kupfer und Metallen profitiert Aurubis von vielen Trends, wie Digitalisierung, Energieinfrastruktur, E-Mobilität, Rüstung und Datenzentren (AI)."/mis/ag/stk

    ISIN:DE0006766504WKN:676650

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 166,5 auf Tradegate (29. Januar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +9,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -33,89 %/-15,26 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
