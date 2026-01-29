    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Auftragseingang treibt ABB auf Rekord - Siemens ziehen mit

    • ABB-Aktien erreichen Rekordhoch von 67,04 Franken.
    • Auftragseingang über 10 Milliarden Dollar im Quartal.
    • Siemens profitiert ebenfalls, Kursplus von 3,5 Prozent.
    AKTIEN IM FOKUS - Auftragseingang treibt ABB auf Rekord - Siemens ziehen mit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der starke Auftragseingang im Schlussquartal des vergangenen Jahres hat die Aktien von ABB am Donnerstag auf ein Rekordhoch getrieben. Dabei gewannen die Papiere des Schweizer Industriekonzerns bis zu neuneinhalb Prozent auf das Rekordhoch von 67,04 Franken.

    Analyst Phil Buller von JPMorgan sprach von überwältigenden Auftragseingängen der Schweizer - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung. ABB hatte beim Auftragseingang zum ersten Mal in einem Quartal die 10-Milliarden-Dollar-Marke geknackt.

    Die starke Nachfrage trieb auch die Aktien des deutschen Konkurrenten Siemens kräftig an. Mit etwa 3,5 Prozent Kursplus versuchten sie einen Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung vom Rekordhoch bei gut 263 Euro. Aktuell kosten sie wieder 258 Euro.

    Branchenexpertin Daniela Costa von Goldman Sachs rechnet mit steigenden Markterwartungen, nachdem nicht nur die Ergebnisse für das vierte Quartal, sondern auch die Signale für das erste Quartal besser als gedacht ausgefallen seien.

    Siemens selbst legt Mitte Februar Geschäftszahlen vor. Angesichts des gebrochenen Geschäftsjahres werden es die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals sein./ag/mis/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,68 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +1,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 206,40 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -24,32 %/+16,44 % bedeutet.




