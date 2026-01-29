FITUR 2026 stärkt seine Führungsrolle als Motor des weltweiten Tourismus

MADRID, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Internationale Tourismusmesse (FITUR), die von IFEMA MADRID organisiert wird, ist mit einem positiven Ergebnis zu Ende gegangen und hat erneut ihre starke Anziehungskraft unter Beweis gestellt, nachdem sie während ihres fünftägigen Programms etwas mehr als 255.000 Besucher empfangen hat.

Die Internationale Tourismusmesse hat einmal mehr ihre Rolle als wichtiger Motor der Madrider Wirtschaft bestätigt, indem sie wirtschaftliche Auswirkungen in Höhe von 505 Millionen Euro generierte und ihre starke Anziehungskraft mit mehr als 255.000 Besuchern erneut unter Beweis gestellt hat.

Die Besucherzahl während der Fachbesuchertage blieb mit 155.000 Besuchern auf dem Niveau der vorherigen Ausgabe, unterstützt durch einen Anstieg der internationalen Besucherzahl um 12 %, was im Großen und Ganzen dem Wachstum der internationalen Aussteller um 11 % entspricht. Auch die Besucherzahlen an den Wochenenden wurden mit rund 100.000 Reisenden konsolidiert.

Diese Ergebnisse konsolidieren die hervorragenden Beteiligungszahlen der FITUR mit mehr als 10.000 Unternehmen aus 161 Ländern, darunter 111 Länder mit offizieller Vertretung und 967 Hauptausstellern. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der FITUR 2026 auf Madrid beliefen sich auf 505 Millionen Euro, während gleichzeitig 3.753 Arbeitsplätze erhalten wurden. bestätigt die Position der Messe als eine der bedeutendsten internationalen Veranstaltungen des Jahres in der Region und als wichtiger Faktor für die wirtschaftliche und touristische Aktivität.

Die FITUR eröffnet somit das Jahr 2026 und bestätigt die starke Dynamik des globalen Tourismussektors. Dieser günstige Kontext spiegelt sich in den Zahlen für 2025 wider, einem Jahr, in dem nach Angaben von UN Tourism die Zahl der internationalen Touristenankünfte weltweit 1,5 Milliarden überstieg, während Spanien nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Tourismus 97 Millionen internationale Touristen begrüßen konnte .

Die 46. Ausgabe wurde am Mittwoch, dem 21. Januar, mit einer Schweigeminute eröffnet, die die Solidarität des Tourismussektors mit den Opfern der jüngsten Eisenbahnunglücke zum Ausdruck brachte. Diese Geste wurde bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag, dem 22. Januar, bekräftigt, als sich Ihre Majestäten, der König und die Königin von Spanien, am Stand von Andalucía in das Kondolenzbuch eintrugen.