Ukraine muss auf der Tagesordnung bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) davor gewarnt, die Ukraine angesichts vieler außenpolitischer Herausforderungen aus den Augen zu verlieren. Dass Merz sich in seiner Regierungserklärung nur in einem Satz mit der Ukraine solidarisiert habe, habe ihr keine Hoffnung gegeben, "dass das nicht einfach auf der Tagesordnung vor sich hin läppert", sagte sie im Bundestag.

Als Oppositionsführer habe Merz jede Woche mehr Unterstützung, stärkere Waffensysteme wie den Marschflugkörper Taurus und Sanktionen gegen die russische Schattenflotte gefordert. Jetzt stelle die Union jedoch die Regierungsfraktion, "die uns jede Woche ermahnt hat, mehr zu tun für die Ukraine", sagte die Grünen-Politikerin. Dort zeichne sich eine humanitäre Katastrophe ab. "Wo bleibt ihr Engagement?", fragte sie in Richtung von Merz.