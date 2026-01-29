Nokia für 2026 optimistisch
Umsatzrückgang bei Nokia im Schlussquartal – Aktie stürzt am Donnerstag ab!
Die Aktie von Nokia bricht nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen ein. Wie geht es für das Unternehmen 2026 weiter?
- Nokia übertrifft operative Erwartungen, Gewinn sinkt.
- Prognose 2026: operativer Gewinn 2,0-2,5 Mrd. Euro.
- Analysten empfehlen "Buy", Kursziel 7,20 Euro.
Nokia hat im abgelaufenen Quartal operativ besser abgeschnitten als von Experten vorhergesagt. Das bereinigte Betriebsergebnis sank im Schlussquartal 2025 um drei Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Allerdings übertraf das Unternehmen damit immer noch die Schätzungen von Analysten, die im Schnitt mit 1,01 Milliarden Euro gerechnet hatten. Der Umsatz lag mit 6,12 Milliarden Euro im Rahmen der Prognosen.
Für 2026 stellte Nokia einen bereinigten operativen Gewinn zwischen 2,0 und 2,5 Milliarden Euro in Aussicht. Nokia setzt verstärkt auf das Geschäft mit KI und Rechenzentren. Im vergangenen Jahr wurde der ehemalige Intel-Manager Justin Hotard zum Konzernchef ernannt.
Das Analystenhaus Jefferies hat Nokia direkt nach Bekanntgabe der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die Bruttomarge des Netzwerkausrüsters liege deutlich über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion.
Die Aktie ruscht am Donnerstag (11:25 MEZ) mit 5,60 Prozent deutlich ins Minus. Ein Anteilschein kostet 5,36 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
