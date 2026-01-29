Umsatzrückgang bei Nokia im Schlussquartal – Aktie stürzt am Donnerstag ab!

Nokia hat im abgelaufenen Quartal operativ besser abgeschnitten als von Experten vorhergesagt. Das bereinigte Betriebsergebnis sank im Schlussquartal 2025 um drei Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Allerdings übertraf das Unternehmen damit immer noch die Schätzungen von Analysten, die im Schnitt mit 1,01 Milliarden Euro gerechnet hatten. Der Umsatz lag mit 6,12 Milliarden Euro im Rahmen der Prognosen.

Für 2026 stellte Nokia einen bereinigten operativen Gewinn zwischen 2,0 und 2,5 Milliarden Euro in Aussicht. Nokia setzt verstärkt auf das Geschäft mit KI und Rechenzentren. Im vergangenen Jahr wurde der ehemalige Intel-Manager Justin Hotard zum Konzernchef ernannt.