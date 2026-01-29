    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    KI zwischen Politik und Markt

    H200 bleibt blockiert: Huang dämpft die Erwartungen nach seinem China-Besuch

    Zu hohe Auflagen verhindern bisher Bestellungen für Nvidias H200. Chinas Massenmarkt bleibt für den KI-Chip faktisch geschlossen.

    KI zwischen Politik und Markt - H200 bleibt blockiert: Huang dämpft die Erwartungen nach seinem China-Besuch
    Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

    Nvidia-Chef Jensen Huang rechnet weiter mit einer Entscheidung aus Peking über den Verkauf des KI-Chips H200. Die nötige Lizenz werde noch finalisiert, sagte Huang am Donnerstag nach seiner Ankunft in Taipeh. "Die H200, die eigentliche Lizenz für die H200, wird gerade fertiggestellt", sagte er am Flughafen Songshan. "Und ich hoffe, dass auch die chinesische Regierung Nvidia den Verkauf der H200 genehmigen wird, also müssen sie sich entscheiden. Und ich freue mich auf eine positive Entscheidung."

    Huang war zuvor in China unterwegs und sagte, er habe dort Kunden, Partner und Regierungsvertreter getroffen. Er sieht den Chip als Vorteil für beide Seiten. "Ich denke, dass der H200 sehr gut für die technologische Führungsrolle der USA ist. Er ist auch sehr gut für den chinesischen Markt. Und die Kunden würden den H200 sehr gerne haben", sagte Huang. "Wir müssen einfach geduldig abwarten."

    Berichte über Freigaben mit Auflagen

    Reuters hatte am Mittwoch unter Berufung auf Quellen berichtet, dass China ByteDance, Alibaba und Tencent erlaubt habe, zusammen mehr als 400.000 H200-Chips zu kaufen. Die Genehmigungen seien jedoch mit Bedingungen verbunden, die Kunden als zu restriktiv bewerten. Deshalb seien die Freigaben bislang nicht in Kaufaufträge umgewandelt worden.

    Huang sagte, Nvidia habe dazu keine Informationen erhalten. Sein Verständnis sei, dass die chinesische Regierung noch entscheide. Weitere Angaben machte er nicht.

    Über erste politische Signale und mögliche Importgenehmigungen hatten wir bereits am Vortag berichtet. Die Aussagen Huangs deuten nun darauf hin, dass für Nvidia weiterhin keine verlässliche operative Freigabe vorliegt.

     

    Politische Hürden bleiben hoch

    China hat keinen offiziellen Grund für die Verzögerung genannt. Beobachter sehen einen Zielkonflikt zwischen dem rasch wachsenden Bedarf der KI-Industrie und dem politischen Wunsch, die heimische Halbleiterbranche zu stärken, so Reuters. Der H200 ist Nvidias zweitstärkster KI-Chip und gilt als besonders sensibel im Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und China.

    Obwohl Washington die Ausfuhr genehmigt hat und chinesische Firmen großes Interesse zeigen, bleibt die Haltung Pekings das zentrale Hindernis für Lieferungen.

    Produktion erst bei klaren Aufträgen

    Huang verwies auch auf die angespannte Situation in der Lieferkette. Nvidia produziert mit Partner TSMC, wo die Verpackungskapazitäten bereits stark ausgelastet sind. "Das Erste, was wir brauchen, sind Aufträge. Und wir verfügen über Lieferkapazitäten, die alle unsere bestehenden Kunden versorgen können", sagte Huang.

    Für den Fall einer Freigabe stellte er schnelle Reaktionen in Aussicht. "Wenn H200 zugelassen wird, werden wir gemeinsam mit TSMC die Lieferungen planen und so schnell wie möglich ausführen", sagte er. Bis dahin bleibt der Milliardenmarkt China für den Konzern faktisch blockiert, trotz wachsender politischer Signale in Richtung Öffnung.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Saskia Reh
