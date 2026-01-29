KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Im Konflikt um die zu Dänemark gehörende Arktis-Insel Grönland sieht der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sein Land im Dialog mit den USA auf einem guten Weg. Ein erstes Treffen zur Lösung des Konflikts mit hochrangigen US-Beamten sei in einer "konstruktiven Atmosphäre und konstruktivem Ton" abgelaufen, sagte Lars Løkke Rasmussen dänischen Medien. "Es sind neue Treffen geplant." Denn, auch das betonte der Däne: "Die Situation ist nicht gelöst."

Dänemark, Grönland und die USA hatten am Mittwoch nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio einen Prozess eingeleitet, der zu einer Einigung beitragen soll. Auch Rubio hatte sich nach den Gesprächen optimistisch gegeben: "Ich denke, wir werden das schaffen."