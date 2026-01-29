    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Grundstuecksauktionen AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Grundstuecksauktionen
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Objektumsatz klar auf 90,88 Mio. Euro (GJ 2024: 73,87 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.
    Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die bereinigten Nettoeinnahmen aus Aufgeldern und Provisionen um 9 Prozent auf rund 8,10 Mio. Euro (GJ 2024: 7,43 Mio. Euro) gesteigert. Treiber der positiven Entwicklung sei vor allem ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal gewesen. Nach der Zwischenmeldung Mitte Dezember habe der Objektumsatz nochmals signifikant ausgeweitet werden können, da bis zum Jahresende sowohl Nachverkäufe aus zurückliegenden Auktionen als auch zusätzliche Maklertransaktionen realisiert worden seien. Ergänzend hierzu habe die Gruppe im zweiten Halbjahr von einem sehr starken Maklergeschäft profitiert. Bis in die letzten Tage des Jahres 2025 seien größere Wohnanlagen, unter anderem im Berliner Umland, vermittelt worden. Die Verkaufsquote habe sich im Jahresvergleich auf 80,8 Prozent (GJ 2024: 84,3 Prozent) reduziert, was aus Sicht der Analysten aber kein strukturelles Nachfragesignal darstelle. Der Rückgang sei maßgeblich auf die bewusste Reduzierung sehr niedrigpreisiger Objekte zurückzuführen. Für den weiteren Ausblick gehe das Analystenteam von einer fortschreitenden Stabilisierung des Immobilienmarktes aus. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,85 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.01.2026, 11:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 28.01.2026 um 16:30 Uhr fertiggestellt und am 29.01.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6d21c53a7335e6afca0315415da26134
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Deutsche Grundstuecksauktionen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Objektumsatz klar auf 90,88 Mio. Euro (GJ 2024: 73,87 Mio. Euro) gesteigert. In …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     