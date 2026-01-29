Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Objektumsatz klar auf 90,88 Mio. Euro (GJ 2024: 73,87 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die bereinigten Nettoeinnahmen aus Aufgeldern und Provisionen um 9 Prozent auf rund 8,10 Mio. Euro (GJ 2024: 7,43 Mio. Euro) gesteigert. Treiber der positiven Entwicklung sei vor allem ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal gewesen. Nach der Zwischenmeldung Mitte Dezember habe der Objektumsatz nochmals signifikant ausgeweitet werden können, da bis zum Jahresende sowohl Nachverkäufe aus zurückliegenden Auktionen als auch zusätzliche Maklertransaktionen realisiert worden seien. Ergänzend hierzu habe die Gruppe im zweiten Halbjahr von einem sehr starken Maklergeschäft profitiert. Bis in die letzten Tage des Jahres 2025 seien größere Wohnanlagen, unter anderem im Berliner Umland, vermittelt worden. Die Verkaufsquote habe sich im Jahresvergleich auf 80,8 Prozent (GJ 2024: 84,3 Prozent) reduziert, was aus Sicht der Analysten aber kein strukturelles Nachfragesignal darstelle. Der Rückgang sei maßgeblich auf die bewusste Reduzierung sehr niedrigpreisiger Objekte zurückzuführen. Für den weiteren Ausblick gehe das Analystenteam von einer fortschreitenden Stabilisierung des Immobilienmarktes aus. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,85 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.01.2026, 11:15 Uhr)



Die Deutsche Grundstuecksauktionen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



